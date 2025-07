“Presenza”: il nuovo libro di Cristiano Carriero arriva a Trani

Partecipazione gratuita ma con prenotazione obbligatoria (massimo 50 posti). La prenotazione garantisce:

- Un ticket caffè

- Accesso al firmacopie (libro acquistabile in loco)

- Networking con i relatori

- Sconto cena presso La Darsena

- Un'occasione di formazione informale ad alto impatto.

Venerdì 18 luglio 2025 alle ore 18:00, in Via Statuti Marittimi 96, Trani, andrà in scena un appuntamento imperdibile per gli appassionati di comunicazione, marketing e storytelling. L'occasione è la presentazione del nuovo libro di Cristiano Carriero, "Presenza" (ed. FrancoAngeli), organizzata nell'ambito del format Narraemozioni – Il Festival del racconto d'impresa."Presenza" è un'opera che indaga il significato dell'essere presenti, oggi, nel mondo del lavoro e della comunicazione, attraverso esperienze, riflessioni e strumenti pratici. A raccontarlo sarà lo stesso autore, Cristiano Carriero, storyteller e figura di riferimento nel panorama della comunicazione digitale, che interagirà con altri professionisti del settore in un talk dinamico e coinvolgente.Il programma dell'evento:Oltre alla presentazione del libro, l'incontro prevede un talk interattivo con:- Cristiano Carriero – Autore e storyteller- Marica Buquicchio – Responsabile Marketing Operativo- Antonio Moschetta – E-commerce Manager- Vincenzo Topputo – Digital Strategist.A moderare il confronto sarà la giornalista Marika Scoccimarro. Niente lezione frontale, ma uno scambio autentico pensato per chi vive il mondo della comunicazione, del digitale, della formazione e del marketing.