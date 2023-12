Presepe in Piazza Libertà, ieri la cerimonia di posa del Bambin Gesù

Avvenuta ieri la consueta posa del bambinello nel presepe di piazza Libertà. Una cerimonia che come sempre ha riempito di emozione il cuore di tutti i presenti nella rievocazione della nascita di Gesù benedetta da preghiere recitate insieme e da canti intonati da bambini. Il corteo si è svolto partendo alle ore 19,30 dalla Chiesa di San Rocco dove il Vescovo ha celebrato la messa. Don Saverio Pellegrino poi, parroco di San Francesco, ha portato in processione la statua di Gesù che è stata collocata come da tradizione da un bambino presente nella piazza e scelto a caso.A salutare questo rito collettivo il Vescovo e il Sindaco che hanno preso la parola per un augurio alla Città; presenti anche il vicesindaco, l'assessore Debora Ciliento, il vicario generale don Sergio Pellegrini e il vice parroco don Michele Torre. È seguito poi, un breve ma dolcissimo concertino di canti di Natale curato dalla parrocchia San Francesco.