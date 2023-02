Primarie PD, Marinaro:"Bonaccini incarna tutti i principi dello Statuto"

Domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20, si torna a votare, per il secondo turno, per l'elezione del segretario nazionale del Partito Democratico."Questa tornata elettorale, che vede coinvolti tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16º anno di età, anche non iscritti al PD ma anche comunitari ed extracomunitari che vivono il nostro territorio e che si identifichino nei suoi valori, è estremamente importante perché sottolinea ancora una volta la vocazione democratica e pluralista del nostro partito."Così si esprime Giacomo Marinaro, presidente del consiglio comunale," Invitiamo tutti" prosegue Marinaro "domani, all'auditorium San Luigi per esprimere la propria preferenza nella consapevolezza che Stefano Bonaccini, in questo momento, incarna tutti i principi contenuti nel nostro statuto.Cominciando dalla sua visione futura del nostro Paese per quanto riguarda le energie rinnovabili, giungendo fino all'idea di salario minimo garantito per non assistere più a retribuzioni vergognose che prevedono cifre irrisorie""Il messaggio di Stefano Bonaccini è chiaro in questo senso: torniamo tra la gente, torniamo nelle fabbriche.E' evidente che lo sforzo lo si deve chiedere a tutti, dai parlamentari ai dirigenti, ma bisogna aver fiducia che questo possa accadere."