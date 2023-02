Primarie Pd, si vota oggi a Trani all'auditorium San Luigi dalle 8 alle 20

Si vota oggi, domenica 26 febbraio dalle ore 8 alle 20.



Possono votare anche i ragazzi dai 16 ai 18 anni dopo essersi registrati nella sezione specifica sul sito nazionale del partito. È previsto il voto on line soltanto per invalidi e cittadini fuori sede per motivi di lavoro e salute in possesso dei relativi certificati.



Solo per i votanti in presenza non iscritti al PD è previsto un contributo volontario di 2 euro.



Per votare è necessario esibire un documento di riconoscimento valido e firmare l'informativa Privacy e l'Appello delle elettrici e degli elettori.



Lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura delle urne.



Dove si vota nella BAT

ANDRIA - Chiostro San Francesco presso Palazzo di Città

BARLETTA - Hotel Le terrazze, viale Misericordia

BISCEGLIE - Largo Caduti Corazzata Roma

CANOSA DI PUGLIA - Via Oberdan, sede PD

MARGHERITA DI SAVOIA - Corso Vittorio Emanuele

MINERVINO MURGE - Corso Matteotti 10

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Centro don Tonino Bello, piazza della Costituzione.

SPINAZZOLA - Corso Umberto I n.115

TRANI - Auditorium San Luigi, piazza Mazzini

TRINITAPOLI - Via Vittorio Veneto 15, sede PD.

"Una grande festa della democrazia per rilanciare anche nella Provincia BAT il Partito Democratico".E' quanto si auspica il segretario del partito democratico della provincia di Barletta Andria Trani, Lorenzo Marchio Rossi, in occasione delle primarie del partito in programma domenica 26 febbraio per individuare il prossimo segretario nazionale."Il rilancio del PD presuppone inevitabilmente una grande partecipazione degli iscritti e simpatizzanti al voto delle primarie specie nella BAT dove si è aperta una fase nuova del partito.Come neo segretario provinciale sono molti gli impegni importanti che mi aspettano prossimamente, a partire dalle elezioni amministrative nei comuni di Bisceglie e Margherita di Savoia".Il segretario provinciale, Marchio Rossi durante lo svolgimento delle primarie sarà nelle sezioni dei 10 comuni della BAT insieme ai rappresentanti locali, provinciali e regionali del partito.A concorrere alla guida del partito ci sono il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e l'on.le Elly Schlein.MODALITA' E LUOGHI PER IL VOTO