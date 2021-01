Primo "parto Covid" a Bisceglie: cesareo per una mamma tranese risultata positiva

Primo "parto Covid" della Bat al Vittorio Emanuele II di Bisceglie, nell'apposito reparto: per far nascere il bimbo da una mamma tranese di 37 anni, positiva al Covid 19, è stato necessario ricorrere al parto cesareo. Grande è stato l'impegno di tutto il personale medico e paramedico, e ora mamma e figlio stanno bene.Come abbiamo detto si tratta del primo "parto Covid" nelle strutture sanitarie della nostra provincia: a Bisceglie, com'è noto, dall'inizio della pandemia l'ospedale era stato riconvertito interamente per far posto alle necessità dettate dall'emergenza sanitaria, ma con questo parto cesareo ad una donna tranese si riapre di fatto la possibilità di partorire – anche con positività al Covid - in quella struttura. Chissà se un giorno si riuscirà a farlo anche a Trani.