Eventi settembre
Eventi e cultura

Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia

Tutti gli eventi del 6 e 7 settembre

Trani - sabato 6 settembre 2025
L'estate volge al termine, settembre è ormai iniziato, ma gli eventi in Puglia non deludono. Il calendario pugliese continua a proporre appuntamenti interessanti in tutta la regione. Ecco alcune idee su come trascorrere al meglio il weekend:

TRANI

Buona Puglia Food Festival
Dal 5 al 7 settembre 2025, la suggestiva cornice del Monastero di Colonna a Trani ospiterà la 27esima edizione del Buona Puglia Food Festival, un grande evento che celebra le eccellenze enogastronomiche della Puglia.

BARLETTA

Disfida di Barletta
Torna la Disfida di Barletta, il grande evento storico che ogni anno celebra l'epico scontro cavalleresco del 1503 tra tredici cavalieri italiani e altrettanti francesi.

Tessiture Festival
Il 6 settembre ci sarà la seconda giornata del festival Tessiture, un omaggio alla etteratura indipendente che animerà i giardini De Nittis – a due passi dalla Stazione – con incontri, presentazioni e dibattiti.

MOLFETTA

Festa Patronale
A Molfetta, il 7 e 8 settembre si celebra la tradizionale festa patronale in onore della Madonna dei Martiri.

CORATO

Note d'oro
Il 6 settembre, alle ore 20.00, in piazza Vittorio Emanuele torna la storica rassegna canora "Nota d'Oro", giunta alla 37ª edizione, a cura di Le vie dei Girasoli APS con la direzione artistica di Aldo Scaringella.

ANDRIA
Castel dei mondi
Il Festival entra nel vivo ed il primo week end settembrino (5, 6 e 7) propone al pubblico una serie di appuntamenti di assoluto rilievo.

CERIGNOLA

Festa Patronale
Il 7 ha inizio la Festa in onore della Patrona Maria SS. di Ripalta.

BISCEGLIE

Il Dolmen – Bisceglie storica
L'edizione 2025 del Raduno "Il Dolmen – Bisceglie storica", la numero 23, è pronta ad approdare presso il waterfront – zona Porto turistico di Bisceglie.

Festa dell'Unità
Via Nazario Sauro farà da cornice all'ufficialità della candidatura di Decaro alle prossime regionali? L'ipotesi prende sempre più corpo e potrebbe trovare conferma durante la Festa dell'Unità regionale, in programma a Bisceglie dal 5 al 7 settembre.

SPINAZZOLA

Festa della salsiccia
S abato 6 e domenica 7 settembre 2025 il suggestivo centro storico della città si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato al gusto e alla convivialità con la nuova edizione della Festa della Salsiccia a punta di coltello.

TERLIZZI

Notte bianca
Giunta alla sua terza edizione, torna questa sera, sabato 6 settembre a Terlizzi, la Notte Bianca. Un concentrato di musica, divertimento, arte e spettacoli che illumineranno le vie del paese, con lo scopo in primo luogo di essere fortemente inclusiva.

RUVO

Festa patronale
I solenni festeggiamenti in onore di San Rocco, patrono della devozione popolare e simbolo di protezione e speranza per intere generazioni di ruvesi, saranno protagonisti del fine settimana.

MODUGNO
Modugno ComicCon
Domenica 7 settembre MOH Modugno Comic Con inaugura la sua 6ª edizione con una giornata ricca di eventi ed "incontri fantastici".
Parcheggio della Stazione a Trani , quali i tempi? Facciamo chiarezza
6 settembre 2025 Parcheggio della Stazione a Trani , quali i tempi? Facciamo chiarezza
La cultura unisce Trani, grazie al "Trilogy Tour "
6 settembre 2025 La cultura unisce Trani, grazie al "Trilogy Tour"
"Notte delle Lanterne ", a Trani l'eccellenza pugliese
6 settembre 2025 "Notte delle Lanterne", a Trani l'eccellenza pugliese
Sottopasso di Via De Robertis a Trani, promesse mancate
6 settembre 2025 Sottopasso di Via De Robertis a Trani, promesse mancate
"Stare bene, stare insieme ": a Trani si conclude il progetto di Auser
6 settembre 2025 "Stare bene, stare insieme": a Trani si conclude il progetto di Auser
Carabinieri, bilancio e nuovi vertici
5 settembre 2025 Carabinieri, bilancio e nuovi vertici
Lavori passaggio a livello, Fratelli d'Italia convoca domani conferenza stampa
5 settembre 2025 Lavori passaggio a livello, Fratelli d'Italia convoca domani conferenza stampa
Sottopasso ferroviario di via De Robertis a Trani, slitta la chiusura pedonale
5 settembre 2025 Sottopasso ferroviario di via De Robertis a Trani, slitta la chiusura pedonale
Pellegrinaggio a Lourdes: la diocesi di Trani-Barletta in cammino con l'Unitalsi
5 settembre 2025 Pellegrinaggio a Lourdes: la diocesi di Trani-Barletta in cammino con l’Unitalsi
"Una Finestra sul Cortile": primo weekend settembrino per il Festival Castel dei Mondi
5 settembre 2025 “Una Finestra sul Cortile”: primo weekend settembrino per il Festival Castel dei Mondi
