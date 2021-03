Primo weekend in zona rossa, a Trani tornano i varchi all'ingresso della città

Con il primo week end in zona rossa, a Trani tornano i controlli sulle principali vie di ingresso alla città.I controlli, a cura della Polizia Locale e col supporto delle associazioni del COC di Protezione civile, si protrarranno durante l'intero fine settimane nelle ore di maggior traffico.Nelle zone rosse gli spostamenti sono vietati se non ci sono esigenze comprovate, che vanno giustificate in ogni caso con l'autocertificazione.Per ciò che riguarda la città di Trani, il modello è compilabile anche tramite la App Ticketo