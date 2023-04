Nell'ambito delle iniziative legate al progetto Giustina Rocca, domani allo Sporting Club di Trani avverrà una nuova raccolta fondi: donando 20 euro si avrà in cambio un biglietto per lo spettacolo dal vivo, una copia cartacea della pubblicazione su Giustina Rocca e un ticket per le visite guidate. L'appuntamento è fissato alle ore 19.