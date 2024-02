Programma Nazionale "Metro Plus e città medie Sud": avviso per progettazione

La Città di Trani, nell'intento di perseguire il miglioramento del benessere della comunità intesa come territorio ma anche e soprattutto come insieme di relazioni e nella consapevolezza che la coesione sociale costituisce elemento determinante rispetto alle condizioni di vita dei cittadini, ha scelto di condividere il percorso di candidatura delle progettualità a valere sui fondi FESR e FSE Plus nell'ambito del Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027", organizzando dei tavoli partecipati al fine di sviluppare gli Obiettivi specifici condivisi in sede di primo incontro plenario del 13 dicembre scorso presso Palazzo Beltrani, come di seguito elencati:Obiettivi specifici Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)ESO 4.8 Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+):137. Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese138. Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali;152. Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società156. Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazioneESO 4.11 Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)154. Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati (come i rom) all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale155. Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom157. Misure volte all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi159. Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità163. Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambiniRSO 4.3 Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali (FESR)125. Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale126. Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)127 Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunitàRSO 4.6 Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale (FESR)165. Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici166. Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturaliCon il presente avviso si invitano tutti i soggetti del Terzo Settore, istituzioni, privati, istituti scolastici, sindacati, organizzazioni datoriali ed attori di cittadinanza attiva interessati alla realizzazione degli obiettivi innanzi indicati a partecipare ai tavoli tematici di seguito specificati:1. Tavolo "CREIAMO VALORE", afferente l'Obiettivo specifico:ESO4.8 - Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+). Incontro martedì 6 febbraio 2024, alle ore 10, presso la "Sala Tamborrino" (secondo piano del Palazzo Municipale, via Tenente Morrico 2);2. Tavolo "ALLA PARI", afferente l'Obiettivo specifico: ESO4.8 - Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+). Incontro martedì 6 febbraio 2024, alle ore 12, presso la "Sala Tamborrino" (secondo piano del Palazzo Municipale, via Tenente Morrico 2);3. Tavolo "NESSUNO ESCLUSO", afferente l'Obiettivo specifico: ESO 4.11 Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+). Incontro martedì 6 febbraio 2024, alle ore 15:30, presso la "Sala Tamborrino" (secondo piano del Palazzo Municipale, via Tenente Morrico 2);4. Tavolo "RIQUALIFICHIAMO-CI", afferente Obiettivo specifico:RSO 4.6 - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale (FESR). Incontro martedì 6 febbraio 2024, alle ore 17, presso la "Sala Tamborrino" (secondo piano del Palazzo Municipale, via Tenente Morrico 2)