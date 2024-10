Prosegue la campagna adesioni 2024 di Fratelli d’Italia dal titolo “Orgoglio Italiano, cresce sempre di più”

La sezione Fratelli d'Italia di Trani in questi giorni è impegnata nella campagna adesioni 2024 in vista dei congressi cittadini che si svolgeranno nei prossimi mesi. Perciò la sede cittadina in Via Radeprando da Trani n. 08 sarà aperta giovedì 03 e venerdì 04 ottobre dalle ore 20.00 e sabato 05 ottobre dalle ore 18.00.A rappresentare la campagna adesioni 2024, accanto al simbolo di FdI, un bambino che guarda davanti a sé mentre tra le mani stringe un Tricolore che avvolge le sue spalle. Il bimbo indica la prospettiva di un futuro tutto da scrivere ma al quale tendere con purezza di cuore e di idee; la bandiera simboleggia l'identità e la spinta lungo il percorso di crescita.Tesserarsi per essere parte integrante e attiva di una comunità umana e politica fatta di persone che vogliono sentirsi protagonisti nella costruzione di questo progetto politico