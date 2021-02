Proseguono al palazzetto le somministrazioni di vaccino per gli over 80

Secondo pomeriggio di vaccini per ultra 80enni al palazzetto: le operazioni proseguono proprio in queste ore per il secondo gruppo di 150 anziani chiamati a sottoporsi alla prima dose.Non è escluso che la struttura continui l'attività anche nel fine settimana: sabato e domenica, infatti, potrebbero essere ulteriori due giornate dedicate al vaccino per il personale scolastico, come era accaduto 7 giorni fa. Ma di questa decisione si è in attesa dell'ufficialità.All'interno del palazzetto sono stati delineati spazi per accogliere comodamente i cittadini convocati, che hanno possibilità di accedere direttamente senza code all'esterno, accomodandosi nelle 60 postazioni di attesa, mentre gli accompagnatori si sistemano sugli spalti in maniera distanziata; attive 14 postazioni di pre-triage e 6 postazioni di vaccinazioni, oltre alle postazioni per il post-vaccino.