Proseguono i lavori straordinari di "Strada per strada": ripristinata via Zara

Il Sindaco ha dato annuncio sulla sua pagina Facebook del completamento dei lavori che riguardano il marciapiede di via Zara che era disastrato ormai da anniStrada per Strada è il programma straordinario della Regione Puglia che ha finanziato la Città di Trani con oltre un milione di euro per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale.