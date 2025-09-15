Pta di Trani, il Comune rientra in gioco: Articolo 97 accusa Bottaro di incoerenza

«Il Sindaco Bottaro ha più volte affermato che il ruolo del Comune nella politica sanitaria è limitato, poiché si tratta di una materia di competenza regionale. Tuttavia, nel 2016, ha firmato un Protocollo di Intesa per la chiusura dell'Ospedale S. Nicola Pellegrino, per poi disinteressarsene sostenendo che il Comune non ha alcun ruolo in materia sanitaria.



Nel 2021, Articolo 97 ha presentato una proposta di rifunzionalizzazione del PTA di Trani, che è stata consegnata ai vertici del PD, compresa l'Assessore Ciliento. Ora, leggendo il post della Ciliento, sembra che qualcuno abbia finalmente letto la nostra proposta, considerando il lessico e i termini utilizzati.



Oggi, scopriamo che è stato approvato uno "schema di Protocollo d'Intesa" tra Regione Puglia, Comune di Trani e ASL BT per la definizione dell'organizzazione del PTA di Trani. Il Comune, che secondo Bottaro non ha ruolo in materia sanitaria, ricompare come attore principale dell'accordo. Ci chiediamo: c'entra o non c'entra?



Siamo felici di vedere che finalmente si parla di "fortemente territoriale" e non più di "eccellenza", concetto che noi abbiamo già indicato nel DSS5 (Trani e Bisceglie per l'80% delle prestazioni). Tuttavia, rinnoviamo l'invito a leggere la nostra proposta del 2021 per scoprire che ciò che scrivemmo era pionieristico e che ci hanno messo altri quattro anni per avvicinarsi.



L'atteggiamento ideologico mostrato non ha aiutato la salute pubblica cittadina e ha privato la comunità della possibilità di adottare soluzioni potenzialmente buone. Ci chiediamo: cosa ha deciso di fare il Sindaco questa volta con questo "schema di Protocollo d'Intesa"? E cos'è esattamente uno schema di protocollo d'intesa? Non è neanche un protocollo. È soltanto uno schema?! E, ancora, il Sindaco pensa sempre di dover decidere tutto da solo e di non dover passare in Consiglio Comunale?».