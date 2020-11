Puglia confermata in zona arancione, Speranza firma nuova ordinanza

Puglia e Sicilia restano in zona arancione, mentre Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta in zona rossa. A comunicarlo poco fa il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato una nuova ordinanza che rinnova le misure per sei regioni, quelle che erano state inserite in queste fasce subito dopo il dpcm del 3 novembre. Il ministero comunque sottolinea che resta ferma "la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020".Ma chi decide il colore delle regioni? Ogni due settimane la cabina di regia e il ministero della Salute valutano la situazione epidemiologica di ogni regione secondo diversi parametri. La nuova ordinanza in cui si precisa che la Puglia resta in zona arancione, è valida fino al 3 dicembre, data che coincide con la scadenza dell'ultimo dpcm che ha istituito le regole tutt'ora in vigore.