Puglia, Lopalco: «Chi ha fatto Astrazeneca, avrà seconda dose dello stesso vaccino»

«Chi ha ricevuto la prima dose AstraZeneca, come da indicazioni del ministero, avrà la seconda dose dello stesso vaccino, a prescindere dall'età».Con queste parole l'assessore Pierluigi Lopalco chiarisce la questione. Lo riporta Ansa Puglia.«La vaccinazione degli over 60 sarà condotta utilizzando AstraZeneca in tutte le categorie, a meno che non si tratti di pazienti con elevato livello di fragilità, i cosiddetti ultra fragili, per cui è indicato il vaccino mRNA», aggiunge l'epidemiologo.Sono 140.182 le dosi di AstraZeneca somministrate nella nostra regione, principalmente a personale scolastico e forze dell'ordine.