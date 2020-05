Puglia Popolare, Carlo Laurora nuovo vicecoordinatore

"Grande soddisfazione" è stata espressa dal sen. Massimo Cassano, coordinatore di Puglia Popolare, per la nomina a vicecoordinatore, con delega all'organizzazione del Movimento, di Carlo Laurora, 55 anni, di Trani, attualmente capogruppo in Consiglio comunale e già consigliere regionale e consigliere provinciale della BAT."Con la preziosa collaborazione del dottor Laurora prosegue con sempre più entusiasmo il nostro progetto per un movimento politico innovativo che rappresenti la speranza e il futuro", così Massimo Cassano. "Felice di assumere questo prestigioso incarico e pronto alle sfide che ci attendono – ha sottolineato Laurora -, certo che Puglia Popolare sarà determinante nel prossimo assetto del Consiglio regionale e darà un apporto significativo all'azione di governo della Puglia".