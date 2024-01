Quando si nasceva a Trani: è morto il dottor Claudio Farnelli, stimato ginecologo

Dopo il pensionamento aveva donato le attrezzature del suo studio al piccolo ambulatorio solidale per non abbienti "Giuseppe Moscati" nella chiesa dello Spirito Santo: perché medico il dottor Claudio Farnelli aveva continuato a essere sempre, mettendo al servizio della comunità le sue competenze anche di gestione amministrativa della sanità e diventando un attivista del Movimento 5 Stelle negli ultimi anni, anzi presente fino davvero a non più di due mesi fa. E infatti Vito Branà lo ricorda con commossa partecipazione sulla sua pagina Facebook: "Ti voglio ricordare così, un signore di altri tempi, un uomo che ha sempre creduto nei valori giusti, un compagno di viaggio in tante battaglie, un membro imprescindibile del nostro gruppo! Ti porteremo sempre con noi!".Il suo garbo gentile, la sua professionalità, la sua generosità sono ricordate davvero da generazioni di tranesi al tempo in cui a Trani si nasceva in quello che fu un importante ospedale della Puglia. Il suo amore per tre anni e per la città si è riversato anche con la sua presenza attiva nella Lega Navale: per la salvaguardia e la tutela del mare è stato autorevole e partecipativo."Più che il medico del corpo sei stato il medico dell'anima, sapevi come curarla e come guarirla. Di te ci mancherà il tuo coraggio e quell'immenso amore che avevi riversato verso il tuo adorato nipotino": questa è una delle più belle testimonianze di affetto nei confronti di Claudio Farnelli, tra le tante che affollano da ieri i social e le partecipazioni al lutto.Il funerale del dottor Farnelli sarà celebrato questa mattina alle ore 11:00 nella chiesa di Santa Maria del Pozzo dove il feretro arriverà alle 9:30.