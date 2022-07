Quartiere "Europa": in arrivo nuovo impianto sportivo polivalente, pista ciclabile, riqualificazione della viabilità

E' stata pubblicata all'albo pretorio comunale la determina per l'avvio dell'indagine di mercato per individuare i professionisti da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del nuovo impianto sportivo polivalente coperto che sorgerà nel quartiere di Sant'Angelo per il quale abbiamo ottenuto 700mila euro nell'ambito del bando "Sport e periferie 2020"."E' una struttura attesa da anni - spiega il sindaco Amdeo Bottaro - e che permetterà alla città di avere un nuovo impianto polivalente in aggiunta al Pala Assi ed al Pala Ferrante.Nei prossimi giorni cominceranno i lavori di realizzazione della pista ciclabile del quartiere Sant'Angelo che sarà dotato di una viabilità ciclabile di oltre 3 chilometri. L'area oggetto di intervento ricomprende via Giachetti, via Superga e più in generale il quartiere "Europa" nel solco degli obiettivi di recupero urbano posti in essere dall'Amministrazione e che hanno permesso a quella zona (non dimentichiamolo) di dotarsi del primo campo in sintetico della città, di nuovi parchi, di una struttura scolastica e di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica.In questo contesto, sempre nelle prossime settimane, contiamo di aprire un secondo cantiere (finanziato anche questo nell'ambito del bando nazionale per le Periferie) e consistente nel prolungamento di via Parini e nella riqualificazione della viabilità attraverso opere di urbanizzazione e di adeguamento della viabilità esistente"