Quartiere Stadio, il 4 agosto la convocazione di una conferenza per la soppressione del passaggio a livello

«Il 4 agosto sarà una data fondamentale per il futuro del quartiere Stadio. Al termine di un lungo e complesso lavoro amministrativo, il responsabile della struttura organizzativa Programmi soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico della Direzione Investimenti di RFI ha convocato la Conferenza di servizi decisoria per la valutazione ed approvazione del progetto definitivo delle opere sostitutive del passaggio a livello». Lo dichiara il sindaco Amedeo Bottaro.«Comprendete bene la portata della "notizia": l'approvazione del progetto da parte della Conferenza di Servizi sostituirà tutti gli atti di assenso di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e perfezionerà, a livello urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e Regione in ordine alla localizzazione dell'opera avendo effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti - scrive il sindaco. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporterà l'assoggettamento delle aree interessate dalle opere a vincolo preordinato all'esproprio così da consentire a RFI finalmente di partire con la realizzazione dell'opera la cui progettualità (e questa è l'altra notizia importante) ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia. Ci aspettano - conclude - dei giorni intensi ma il traguardo, insomma, è sempre più vicino».