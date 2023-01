Questionario di gradimento sui servizi comunali, valutazioni possibili fino al 27 gennaio

Il Comune di Trani, in attuazione delle direttive del Dipartimento Funzione Pubblica, ha fatto propri gli obiettivi del Governo nell'ottica di un processo di cambiamento e ammodernamento della pubblica amministrazione, finalizzato a progettare servizi che rispondano agli effettivi bisogni dei cittadini.I cittadini hanno la possibilità di esprimere il proprio giudizio/opinione, in maniera completamente anonima, sull'efficienza dei principali servizi comunali resi nel corso dell'anno 2022. Fino al 27 gennaio 2023 è consentito a chiunque interessato di esprimere il proprio grado di soddisfazione in relazione ai diversi servizi offerti dal Comune di Trani.Per partecipare all'iniziativa basta accedere alla piattaforma utilizzata dal Comune di Trani per la gestione della customer satisfaction e la consultazione partecipata pubblica, disponibile nel menù Blu del nuovo sito istituzionale cittadino ( "Valutaci", raggiungibile a questo link ).Il sondaggio richiede non oltre 5 minuti e ci aiuterà a comprendere come offrire dei servizi sempre migliori.