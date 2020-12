Raccolta doni a favore delle famiglie indigenti

Il Presidio di Libera di Trani promuove, per il prossimo weekend, un'iniziativa natalizia di solidarietà a favore delle famiglie che più soffrono in questo momento le drammatiche conseguenze della crisi che stiamo attraversando.Sabato e domenica prossimi, quindi, presso alcuni esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa, chiunque vorrà potrà acquistare un dono. Raccolti dagli attivisti del presidio, tali doni saranno poi consegnati alla Caritas che provvederà a distribuirli alle persone maggiormente colpite dall'emergenza in corso.Generi alimentari, ma anche libri, giocattoli, materiale da cancellaria, articoli casalinghi e tutto ciò che possa contribuire a far trascorrere un Natale un po' più sereno a chi ne ha bisogno. Invitiamo dunque chi può a dare il proprio piccolo contributo, nello spirito di solidarietà che auspichiamo possa sempre caratterizzare le relazioni sociali di una comunità unita, sana ed inclusiva.Elenco dei negozi aderenti all'iniziativa:Centro Spesa Piazza Albanese 1Bar Mimosa Piazza Albanese 1ACaseificio Nuzzi Via Pozzopiano 5Fruttivendolo Elio Via Pozzopiano 47RisparmioCasa Via Pozzopiano 52Supermercati italiani Corso Don Luigi Sturzo 95Golden Shop Corso Don Luigi Sturzo 131-133Big Family Via V. Bachelet 43Panificio Dell'Olio Via Giovanni Falcone 19Libreria Miranfù Via Pisa 48/54Il Mille del Duemila Via Pozzopiano 44/46Gastronomia Canaletti Corso V. Emanuele 16Naturasì Trani Pachamama Via delle Crociate 7.