Raddoppiano le giornate per richiedere lo spid in Comune

Lunedì dalle 15 alle 18

Martedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 18

Mercoledì dalle 15 alle 18

Giovedì dalle 15.30 alle 17.30

Venerdì dalle 8.30 alle 12.

Ai fini degli adempimenti collegati alla partecipazione al bando Fitto Casa (di prossima pubblicazione) e per incentivare i cittadini a dotarsi di uno strumento sempre più richiesto per accedere ai servizi della PA, la Città di Trani raddoppia le giornate per l'attivazione gratuita delle credenziali SPID. Da lunedì 9 gennaio e fino a martedì 31 gennaio 2023, sono stati aggiunti altri tre turni pomeridiani.Nel dettaglio, presso gli uffici Elettorale (Secondo piano) e CIE (piano terra) sarà possibile ottenere le credenziali SPID nei seguenti giorni e orari: