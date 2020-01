Raffiche di vento e mareggiate, il muraglione della Villa comunale perde pezzi

Dopo i botta e risposta nel mondo della politica, è stato il maltempo a sferzare il "colpo di grazia" al muraglione della Villa comunale. Le forti raffiche di vento dei giorni scorsi e le conseguenti mareggiate hanno provocato alcuni danni e, come si può vedere in foto, nella parte più bassa sembrano essere crollati grossi pezzi di muraglione. La situazione, dunque, sembra peggiorare giorno dopo giorno e i lavori di manutenzione, già annunciati, diventano sempre più urgenti.Prima delle feste natalizie "Italia in Comune" aveva chiesto, mediante l'accesso agli atti, notizie più dettagliate sul progetto. Dalla lettura avevano appreso che si trattasse di un «progetto alquanto invasivo che avrebbe rischiato di pregiudicare in maniera, forse perenne, la bellezza architettonica della "Villa Comunale" e del suo paesaggio; che non avrebbe garantito la fruibilità della stessa alle migliaia di concittadini che la frequentano quotidianamente. La Sovrintendenza ha diffidato il Comune di Trani affinché bloccasse i lavori, richiamandolo al rispetto delle norme».Una notizia, questa, subito smentita dall'assessore ai Lavori Pubblici, Mimmo Briguglio, che invece aveva dichiarato: «Quella fatta circolare è una notizia falsa. I lavori non sono ancora iniziati (si fatica a comprendere come possa essere bloccato un lavoro non ancora avviato, ma tant'è). Sulla questione si precisa inoltre che la Sovrintendenza ha già espresso alla Regione Puglia parere di non assoggettabilità a via del progetto in argomento per quanto riguarda i lavori di ripascimento di quel tratto di litorale. Va da sé che, una volta che la ditta aggiudicataria avrà trasmesso l'esecutività dell'intervento così come proposto, sarà richiesta alla Soprintendenza formale richiesta di autorizzazione così come prevede l'art. 21 del decreto legislativo 42/2004 essendo la villa sottoposta a tutela».Dell'inizio dei lavori ancora non si ha notizia certa e intanto si spera che la prossima mareggiata non crei danni ancora più rilevanti.