Ragazzo accoltellato in via Barletta, indagano i Carabinieri di Trani

C'è il massimo riserbo da parte degli inquirenti in merito ad un accoltellamento avvenuto questa mattina, giovedì 7 novembre, intorno alle ore 11, in via Barletta, dopo il cimitero. Ancora non si conoscono i dettagli dell'episodio di violenza: la vittima sembrerebbe trattarsi di un ragazzo di cui al momento non si conoscono le condizioni. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Trani.