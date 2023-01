Rai1 sceglie ancora Fabrizio Corallo: Ennio Flaiano alle 23.30 in un documentario imperdibile

Il grande cinema - nel caso di Ennio Flaiano unito alla grandissima letteratura - raccontato nei documentari di Fabrizio Corallo.A pochi giorni dalla messa in onda di "Mariangela!" il documentario dedicato alla Melato, durante il telegiornale di questa sera è stato annunciato lo Speciale Tg1 dedicato a Ennio Flaiano, intellettuale prestato, (oltre che al giornalismo al teatro alla letteratura) anche alla sceneggiatura di grandissimi film italiani, con collaborazioni del calibro di Federico Fellini, solo per citarne uno e sottolineare la valenza internazionale del grande autore abruzzese.Flaiano è tradotto in tutto il mondo con i suoi aforismi, la sua brillante ironia e il suo sguardo intelligente su vizi e virtù della nostra società, che ha espresso in decine di sceneggiatura cinematografiche.E a sua volta lo sguardo di Fabrizio Corallo, riconosciuto ormai tra i più profondi conoscitori del Cinema del nostro Paese, è un'occasione imperdibile di approfondimento della conoscenza della nostra storia, della nostra arte, della nostra cultura.