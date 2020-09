Raimondo Lima: «L'unico tranese ad avere concrete possibilità di elezione, non disperdiamo il voto»

Elezioni regionali e voto utile. Gli ultimi giorni è importante spiegare, specialmente ai nostri concittadini, l'importanza del non disperdere il voto. Non ci accontentiamo di vincere come coalizione. Quando abbiamo deciso di mettere su una lista forte e competitiva l'obiettivo era chiaro: puntare ad essere il primo partito della coalizione ed esprimere più seggi. La circoscrizione Bat elegge in media 6 seggi (5 anni fa, con i cosiddetti "resti", addirittura 7) da ripartire tra le liste dei principali partiti e in base alla coalizione vincente Lima è l'unico tranese ad avere concrete possibilità di elezione, non disperdiamo il voto.Scegliamo la coerenza, barriamo Fratelli d'Italia e scriviamo Lima.