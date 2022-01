Record di contagi a Trani: 1547 i casi attualmente positivi

Clamorosa anche se inevitabile crescita della curva dei contagi Trani: è di 1547 l'ultimo dato diffuso dal Comune di Trani inerente il numero degli attuali positivi. Solamente fino a qualche giorno fa i casi erano all'incirca 850, mentre il 3 gennaio erano solamente a 397. Un dato quindi in costante aumento e del resto in linea con il trend nazionale. Per tale ragione, la Puglia, attualmente tra le poche regioni ad essere rimasta bianca, potrebbe ritornare in zona gialla.