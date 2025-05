Referendum 2025: il Comune di Trani incontra i presidenti di seggio

In vista delle consultazioni referendarie di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, mercoledì 4 giugno alle ore 16 presso la sala Tamborrino del Comune di Trani (secondo piano) si terrà un incontro con i presidenti di seggio.Si ricorda che il Presidente di seggio, durante l'esercizio delle sue funzioni è considerato pubblico ufficiale ed è giuridicamente responsabile, anche sotto il profilo penale, del regolare svolgimento di ogni operazione di voto e di scrutinio nel seggio che presiede. Prepara il seggio con il materiale ricevuto dal sindaco o da un suo delegato, coordina gli scrutatori, tra cui sceglie il vice presidente e nomina il segretario di seggio. E' preposto, in generale, alla supervisione delle operazioni del seggio e, in particolare, nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, verifica il corretto trattamento delle schede stesse, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. Inoltre, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su: difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali; reclami, anche orali, e proteste; contestazioni e nullità dei voti. Pertanto, si chiede ampia partecipazione e massima puntualità.