Referendum del 12 giugno, le indicazioni per l'esercizio del voto domiciliare

Sono ammessi al voto domiciliare:gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano;gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico appositamente organizzati.Come fare per esercitare il voto domiciliare ? Per esercitare il voto a domicilio, in relazione al Referendum del 12 giugno 2022, l'elettore deve:far pervenire entro e non oltre il 23 maggio 2022 al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, apposita dichiarazione (scaricabile in allegato) nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione;far pervenire la certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'ASL in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, oppure delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.