referendum no triv seggio scuola Baldassarre
referendum no triv seggio scuola Baldassarre
Enti locali

Referendum marzo 2026: il Comune di Trani cerca disponibilità per i seggi

Avviso per la formazione di un elenco aggiuntivo di elettori disponibili a svolgere le funzioni di scrutatore e presidente di seggio

Trani - sabato 7 febbraio 2026
Facendo seguito alla circolare prefettizia 09/2026, si comunica che, in occasione delle prossime consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026, al fine di prevenire le criticità funzionali, in particolare legate alle ricorrenti defezioni da parte dei componenti di seggio designati, il Comune di Trani raccoglierà "la preventiva disponibilità dei propri elettori, sebbene non iscritti nell'Albo degli scrutatori, ad essere inseriti in un apposito elenco aggiuntivo e a subentrare nell'esercizio delle funzioni" di componente di seggio, comprese quelle di presidente, in tutti i casi di improvvisa vacanza di quelli originariamente nominati presso gli uffici sezionali.

A questo link, avviso ed i due modelli di domanda relativi alla disponibilità a ricoprire l'incarico di scrutatore e di presidente di seggio, da restituire entro e non oltre il giorno 22 febbraio 2026 a mano (presso l'Ufficio protocollo, in Via Tenente Morrico 2), con mail ordinaria (all'indirizzo responsabile.elettorale@comune.trani.bt.it) e con PEC (all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it).
  • Referendum
Altri contenuti a tema
Referendum, si costituisce a Trani il comitato del "NO" Attualità Referendum, si costituisce a Trani il comitato del "NO" Sabato 07 febbraio incontro alle ore 17:00 in Biblioteca Comunale
Riforma della Giustizia: Trani al centro del dibattito verso il Referendum, oggi in Biblioteca "G. Bovio" lunedì 9 febbraio Convegni Riforma della Giustizia: Trani al centro del dibattito verso il Referendum, oggi in Biblioteca "G. Bovio"
Riforma della Giustizia: Trani al centro del dibattito verso il Referendum Attualità Riforma della Giustizia: Trani al centro del dibattito verso il Referendum Lunedì 9 febbraio, presso la Biblioteca "G. Bovio", un confronto pluralista per analizzare i contenuti della riforma costituzionale
Referendum: Trani chiude con una affluenza del 29,79% Politica Referendum: Trani chiude con una affluenza del 29,79% Delusione fra i referendari per il mancato raggiungimento del quorum
Referendum 2025 a Trani: affluenza al 21,45% dopo la prima giornata, quorum lontano alla rilevazione delle ore 23:00 Politica Referendum 2025 a Trani: affluenza al 21,45% dopo la prima giornata, quorum lontano alla rilevazione delle ore 23:00 Con 9.695 votanti su 45.200 aventi diritto, Trani si attesta tra le città più partecipative della BAT, superando il dato provinciale del 19,15%
1 I dati referendari sull'affluenza alle urne a Trani: aggiornamento alle ore 12:00 Politica I dati referendari sull'affluenza alle urne a Trani: aggiornamento alle ore 12:00 I dati sono stati diffusi dal Viminale anche per la Provincia Bat e Regione Puglia
Referendum, l'appello al voto: «Caldeggiamo tutti ad informarsi, leggere, ascoltare» Politica Referendum, l'appello al voto: «Caldeggiamo tutti ad informarsi, leggere, ascoltare» Numerosi i firmatari del territorio, cittadini e credenti, componenti di associazioni ecclesiali-laicali
Referendum dell'8 e 9 giugno, tutte le indicazioni per il voto Attualità Referendum dell'8 e 9 giugno, tutte le indicazioni per il voto Urne aperte per cinque quesiti: necessario superare il quorum per la validità
Puglia isolata per 72 ore: chiude la stazione di Bari Centrale dal 5 all'8 marzo
7 febbraio 2026 Puglia isolata per 72 ore: chiude la stazione di Bari Centrale dal 5 all'8 marzo
Il Movimento 5 Stelle a Trani per il lavoro dignitoso
7 febbraio 2026 Il Movimento 5 Stelle a Trani per il lavoro dignitoso
“L’Ulivo di Gino”: un simbolo di pace e dignità negli Istituti Penitenziari di Trani
7 febbraio 2026 “L’Ulivo di Gino”: un simbolo di pace e dignità negli Istituti Penitenziari di Trani
L’APS "In Movimento " ri-vince il Bando Regionale Triennale dei Grandi Eventi con l’International Trani Tango
7 febbraio 2026 L’APS "In Movimento" ri-vince il Bando Regionale Triennale dei Grandi Eventi con l’International Trani Tango
Referendum, si costituisce a Trani il comitato del "NO "
7 febbraio 2026 Referendum, si costituisce a Trani il comitato del "NO"
Caso Lodispoto, De Simone scrive al Prefetto: «Intervenga per il prestigio della BAT»
7 febbraio 2026 Caso Lodispoto, De Simone scrive al Prefetto: «Intervenga per il prestigio della BAT»
B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto»
6 febbraio 2026 B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto»
In biblioteca comunale a Trani un incontro per parlare di riforma della separazione delle carriere
6 febbraio 2026 In biblioteca comunale a Trani un incontro per parlare di riforma della separazione delle carriere
"Biltrani ", chi era costui? Benvenuti a Trani, città di storia autentica e segnali sbagliati
6 febbraio 2026 "Biltrani", chi era costui? Benvenuti a Trani, città di storia autentica e segnali sbagliati
1
Trani, il centrosinistra scopre le carte? Alberto Muciaccia è l’uomo del “patto a quattro”
6 febbraio 2026 Trani, il centrosinistra scopre le carte? Alberto Muciaccia è l’uomo del “patto a quattro”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.