Referendum marzo 2026: il Comune di Trani cerca disponibilità per i seggi
Avviso per la formazione di un elenco aggiuntivo di elettori disponibili a svolgere le funzioni di scrutatore e presidente di seggio
Trani - sabato 7 febbraio 2026
Facendo seguito alla circolare prefettizia 09/2026, si comunica che, in occasione delle prossime consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026, al fine di prevenire le criticità funzionali, in particolare legate alle ricorrenti defezioni da parte dei componenti di seggio designati, il Comune di Trani raccoglierà "la preventiva disponibilità dei propri elettori, sebbene non iscritti nell'Albo degli scrutatori, ad essere inseriti in un apposito elenco aggiuntivo e a subentrare nell'esercizio delle funzioni" di componente di seggio, comprese quelle di presidente, in tutti i casi di improvvisa vacanza di quelli originariamente nominati presso gli uffici sezionali.
A questo link, avviso ed i due modelli di domanda relativi alla disponibilità a ricoprire l'incarico di scrutatore e di presidente di seggio, da restituire entro e non oltre il giorno 22 febbraio 2026 a mano (presso l'Ufficio protocollo, in Via Tenente Morrico 2), con mail ordinaria (all'indirizzo responsabile.elettorale@comune.trani.bt.it) e con PEC (all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it).
