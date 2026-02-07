Referendum
Attualità

Referendum, si costituisce a Trani il comitato del "NO"

Sabato 07 febbraio incontro alle ore 17:00 in Biblioteca Comunale

Trani - sabato 7 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Trani si mobilita in vista della consultazione referendaria di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. È stato ufficialmente costituito il "Comitato Comunale Società Civile per il NO", nato per informare i cittadini e sostenere le ragioni del rigetto della cosiddetta "Riforma Nordio", approvata dal Parlamento lo scorso 30 ottobre.

Per approfondire i temi del quesito e spiegare le motivazioni del fronte del "No", si terrà un incontro pubblico presso la Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale. Il dibattito vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo giuridico:
  • Angela Arbore, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani;
  • Giovanni Lucio Vaira, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Trani;
  • Michelangelo Pesce, Avvocato.
