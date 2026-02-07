Referendum, si costituisce a Trani il comitato del "NO"

Angela Arbore, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani;

Giovanni Lucio Vaira, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Trani;

Michelangelo Pesce, Avvocato.

Trani si mobilita in vista della consultazione referendaria di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. È stato ufficialmente costituito il "", nato per informare i cittadini e sostenere le ragioni del rigetto della cosiddetta "Riforma Nordio", approvata dal Parlamento lo scorso 30 ottobre.Per approfondire i temi del quesito e spiegare le motivazioni del fronte del "No", si terrà un incontro pubblico presso la Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale. Il dibattito vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo giuridico: