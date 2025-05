Referendum su Jobs Act, «cosa potrebbe cambiare per lavoratori e imprese?»

Powered by

Maria Luigia Bucci, Segretaria Generale CGIL Puglia

Dott. Claudio Sinisi, Vice Presidente ConfCommercio Bari/BAT

Dott.ssa Angela Arbore, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani

La Camera dei Giuslavoristi di Trani è lieta di annunciare l'organizzazione di un importante incontro di approfondimento, riservato agli Avvocati, dal titolo "Referendum abrogativo del Jobs Act: tra il Sì ed il No, cosa potrebbe cambiare per lavoratori e imprese", che si terrà martedì 20 maggio 2025, presso lo storico Palazzo Beltrani di Trani, con inizio dei lavori previsto alle ore 15:30.L'iniziativa nasce dall'esigenza di offrire un'occasione di informazione e confronto su uno dei temi più rilevanti del dibattito pubblico attuale: il referendum abrogativo del Jobs Act e tutti i quesiti referendari relativi al mondo del lavoro, con particolare attenzione alle ricadute concrete che l'esito potrebbe determinare per il tessuto produttivo, il mercato del lavoro e le tutele occupazionali.L'evento, a carattere esclusivamente divulgativo e privo di qualsiasi connotazione politica o partitica, è promosso dalla Camera dei Giuslavoristi di Trani nel rispetto della propria vocazione di indipendenza, pluralismo ed approfondimento tecnico-giuridico.Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani, l'Avv. MicheleAlfredo Chiariello, i lavori saranno introdotti e coordinati dall'Avv. Michele Jacono, già Tesoriere della Camera.Seguiranno gli interventi di qualificati relatori provenienti dal mondo sindacale, imprenditoriale e giudiziario:Il confronto si concluderà con un dibattito, previsto fino alle ore 18:30. La partecipazione, riservata agli avvocati, è gratuita, previa prenotazione tramite le consuete modalità sulla piattaforma "riconosco"