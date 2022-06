Referendum sulla giustizia, l'affluenza ai seggi di Trani

Come per ogni referendum abrogativo, basta tracciare un segno sulla risposta che si vuole dare (mettere una crocetta sul SI o sul NO). Perché i referendum siano validi è necessario raggiungere il quorum di partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto.



Le urne sono aperte solamente nella giornata di oggi, dalle 7 alle 23. Sono 45138 i cittadini di Trani chiamati alle urne.



AGGIORNAMENTO AFFLUENZA ORE 12

Alle 12 a Trani hanno votato 1737 cittadini, il 3.85% degli aventi diritto al voto.

Oggi, domenica 12 giugno, agli elettori italiani viene chiesto di recarsi alle urne per votare su cinque referendum abrogativi in materia di giustizia: legge Severino sull'incandidabilità dopo condanna (scheda di colore rosso), limitazione delle misure cautelari (scheda di colore arancione), separazione delle carriere tra magistrati (scheda di colore giallo), valutazione dei magistrati da parte dei membri laici dei consigli giudiziari (scheda di colore grigio), firme per le candidature al Consiglio superiore della magistratura (scheda di colore verde).