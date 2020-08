Revisioni auto d'epoca: perché no nella Bat?

Raccolgo e giro ai consiglieri provinciali, specie tranesi, ed al presidente Lodispoto in particolare, una lamentela di un nostro concittadino e lettore che ci segnala il forte disagio da parte di chi è proprietario di auto d'epoca (non parliamo solo di singoli cittadini, ma anche d'imprese, tipo sale di ricevimento) che non ha ancora la possibilità di attuare la cosiddetta "revisione" al proprio veicolo direttamente qui all'interno della nostra Provincia. Con dispendio di tempo e denaro si è infatti costretti a recarsi a Bari. Il nostro lettore chiude la segnalazione molto deluso, chiedendosi "a cosa è servito avere una Provincia (Bar, nda) se persistono disservizi di questo genere?".Aggiungiamo che, ad oggi, prendendo in considerazione un altro settore come quello scolastico, non esiste nemmeno una Graduatoria specifica relativa ai docenti, anche se residenti e al lavoro nella Bat, costretti a risultare nelle graduatorie di Bari o Foggia, con ulteriore disagio nel doversi recare in sedi di Provveditorato negli stessi capololuoghi, con, anche in questo caso, ulteriore dispendio di tempo e denaro per gli spostamenti, in occasione delle varie nomine.