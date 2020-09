Riapertura scuole a Trani, Bottaro: «Restate tranquilli, l'Amministrazione è con voi»

«Fino a quando non arriveremo al vaccino dobbiamo abituarci a questo nuovo stile di vita, nuove abitudini che non sono solamente l'uso della mascherina ma anche distanziamento sociale, tenere le mani ben lavate. L'ho detto anche ai miei figli l'altro giorno: dovete imparare a sorridere con gli occhi». Sono le parole del sindaco Amedeo Bottaro in occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico ai genitori e ragazzi della scuola De Amicis.«Quello che vi posso dire è questo: restate tranquilli. Oramai siamo anche tutti più esperti rispetto a marzo. Abbiamo messo in moto una macchina organizzativa importante per cui di fronte alle necessità interverremo prontamente. Non vi lasceremo soli, dal primo all'ultimo. Le istituzioni scolastiche troveranno sempre l'Amministrazione comunale a proprio fianco, come non è mai accaduto prima». Il primo cittadino ha invitato i genitori a mantenere un atteggiamento tranquillo per non trasmettere ansie ai propri figli.Infine, ha auspicato all'unità tra istituzioni, genitori e ragazzi: solo così «ne verremo fuori velocemente».