Accesso agli atti per il Piano di sosta e parcheggi: cinque consiglieri vorrebbero conoscere il progetto

Le firme sono quelle di cinque consiglieri comunali, di cui ben quattro della maggioranza ed uno dell'opposizione: Claudio Biancolillo, Andrea Ferri, Anselmo Mannatrizio, Antonio Befano e Carlo Ruggiero. Sono i componenti della I commissione consiliare. Dopo aver già richiesto per ben due volte di poter visionare la documentazione relativa al progetto dei parcheggi, cioè del "Piano per la gestione del sistema integrato di sosta e parcheggi" di cui tanto si sta parlando in questi giorni, non avendola ancora ricevuta hanno fatto formale richiesta di accesso agli atti.Fa specie che cinque consiglieri, componenti della I Commissione consiliare che, per intenderci, si occupa di Polizia locale, personale, servizi demografici, innovazioni tecnologiche, rapporti con la Provincia, protezione civile e diritto alla salute, e di cui Biancolillo è presidente e Andrea Ferri vice, debbano addirittura fare formale richiesta di accesso agli atti per poter documentarsi su un progetto di grande importanza per la città, e del quale la Giunta comunale ha già approvato la proposta formulata dal "Costituendo Rti – Società No Problem Parking Spa – Società Si.ge.a. srl" con sede legale a Napoli. Una proposta che parla di circa 37 milioni di euro per l'affidamento in concessione ventennale, prevedendo un totale di 3.847 posti auto, di cui 3.093 lungo le strade e 754 al di fuori delle sedi stradali.I cinque componenti della I Commissione consiliare, e senza dubbio non soltanto loro, avrebbero desiderio di conoscere meglio i dettagli di quella proposta. E "in qualità di consiglieri comunali ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse all'espletamento del mandato amministrativo chiedono visura o copia semplice degli atti e documenti amministrativi per quanto gli atti relativi alla deliberazione della giunta comunale relativa alla proposta di PPP per la realizzazione in concessione di un sistema integrato della sosta nella città di Trani, proposta formulata dal costituendo Rti Società No Problem parking spa".