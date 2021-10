Richiesta di rinvio a giudizio per la questione "Le Lampare"

A conclusione delle indagini preliminari il Pm della Procura della Repubblica di Trani dott. Francesco Giuseppe Aiello ha depositato una nuova richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Raffaelle Bologna, Amedeo Bottaro, Giovanni Capone, Debora Ciliento, Grazia Di Staso, Luca Lignola (Sindaco e assessori all'epoca dei fatti n.d.r.) Michele Capurso (responsabile dell'Ufficio legale del Comune), Antonio Del Curatolo (r.l. società Le Lampare), Giovanni Di Donna (dirigente dell'area Lavori Pubblici 2016), imputati a vario titolo perchè "in concorso tra loro, nello svolgimento delle rispettive funzioni ovvero rispettive qualifiche, in violazione di norme di legge, intenzionalmente procuravano alla società "Le Lampare sas di Del Curatolo Antonio & C" un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nel risparmio di spesa di 60.000,00 euro".L'udienza è fissata davanti al Gip del Tribunale di Trani per lunedì 25 ottobre prossimo: in quella sede il Giudice deciderà se confermare o meno le richieste del Pm.