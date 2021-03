Rifiuti speciali d'indubbia origine rinvenuti nell'agro di Trani

Le segnalazioni erano partite già l'estate scorsa ma ad oggi nulla è stato fatto. Ci troviamo nell'agro di Trani, precisamente in località Casello di Monsignore (nei pressi del parco di Santa Geffa) dove sono stati rinvenuti decine di fusti in plastica ricolmi di rifiuti speciali verosimilmente di natura tossica.L'estate scorsa, dicevamo, gli ispettori ambientali dell'Amiu avevano segnalato la loro presenza alle autorità preposte affinché fosse verificata l'origine e fossero rimossi.Ad oggi, pero, come ci riferiscono alcuni lettori, quei fusti sono ancora lì abbandonati da non si sa chi e potenzialmente nocivi per l'ambiente. Preoccupati sull'indubbia origine, i residenti della zona chiedono che vengano messe in atto le procedure per il loro corretto smaltimento.