Riforma della Giustizia: Trani al centro del dibattito verso il Referendum

I giudici del Tribunale di Trani e , espressione di chi vive quotidianamente l'applicazione delle norme nel sistema giudiziario. Per il SÌ: Le avvocate Alessia Agrimi e Lucia Corraro, pronte a sostenere le ragioni di un cambiamento del dettato costituzionale.

Patto Costituzionale: Si decide sulle regole del gioco che governano l'indipendenza della magistratura e l'efficienza dei processi. Sono modifiche che toccano la pelle dei cittadini e il concetto stesso di Stato di Diritto. Esercizio di Sovranità: Il referendum è la massima espressione di democrazia diretta. Non è una delega ai partiti, ma una scelta che la Costituzione affida direttamente al popolo. Cultura e Legalità: La "fragilità" del sistema giustizia influisce sulla percezione di sicurezza e giustezza sociale. Partecipare a questi dibattiti significa non subire passivamente le decisioni, ma comprenderne le implicazioni tecniche e sociali.

Lunedì 9 Febbraio 2026, ore 17.00. Ingresso: Libero e aperto a tutta la cittadinanza, agli studenti e al mondo associativo.

Il dibattito sulla giustizia esce dalle aule dei tribunali e dai palazzi romani per incontrare i cittadini. In un momento cruciale per l'assetto istituzionale del Paese, il, in sinergia con l', ha promosso un appuntamento di alto profilo civile:L'evento si terrà lunedì, nella cornice della Sala Ronchi presso la Biblioteca Comunale e sarà un confronto tra magistratura e avvocatura. Il valore dell'incontro risiede nel pluralismo delle voci coinvolte:Il cuore della serata sarà il. A differenza del referendum abrogativo, dove è necessario il raggiungimento di un quorum (il 50%+1 degli aventi diritto), il referendum costituzionale: il risultato sarà valido a prescindere da quante persone andranno a votare.Un appuntamento imperdibile per chi crede che la partecipazione sia il miglior antidoto all'indifferenza: "La giustizia non è un tema tecnico per soli addetti ai lavori, ma un bene comune. Conoscere per deliberare è l'unico modo per proteggere la nostra democrazia."