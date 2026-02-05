Attualità
Riforma della Giustizia: Trani al centro del dibattito verso il Referendum
Lunedì 9 febbraio, presso la Biblioteca "G. Bovio", un confronto pluralista per analizzare i contenuti della riforma costituzionale
Trani - giovedì 5 febbraio 2026
Il dibattito sulla giustizia esce dalle aule dei tribunali e dai palazzi romani per incontrare i cittadini. In un momento cruciale per l'assetto istituzionale del Paese, il Presidio Libera di Trani, in sinergia con l'Università della Terza Età, ha promosso un appuntamento di alto profilo civile: "Riforma della giustizia: sì o no? Riflessioni e dibattiti per un voto consapevole".
L'evento si terrà lunedì 9 febbraio 2026, dalle ore 17.00 alle 19.00, nella cornice della Sala Ronchi presso la Biblioteca Comunale e sarà un confronto tra magistratura e avvocatura. Il valore dell'incontro risiede nel pluralismo delle voci coinvolte:
- Per il NO: I giudici del Tribunale di Trani Marzia Guerra e Marina Chiddo, espressione di chi vive quotidianamente l'applicazione delle norme nel sistema giudiziario.
- Per il SÌ: Le avvocate Alessia Agrimi e Lucia Corraro, pronte a sostenere le ragioni di un cambiamento del dettato costituzionale.
- Patto Costituzionale: Si decide sulle regole del gioco che governano l'indipendenza della magistratura e l'efficienza dei processi. Sono modifiche che toccano la pelle dei cittadini e il concetto stesso di Stato di Diritto.
- Esercizio di Sovranità: Il referendum è la massima espressione di democrazia diretta. Non è una delega ai partiti, ma una scelta che la Costituzione affida direttamente al popolo.
- Cultura e Legalità: La "fragilità" del sistema giustizia influisce sulla percezione di sicurezza e giustezza sociale. Partecipare a questi dibattiti significa non subire passivamente le decisioni, ma comprenderne le implicazioni tecniche e sociali.
- Dove: Sala Ronchi, Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", Trani.
- Quando: Lunedì 9 Febbraio 2026, ore 17.00.
- Ingresso: Libero e aperto a tutta la cittadinanza, agli studenti e al mondo associativo.