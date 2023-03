Rimosso impianto pubblicitario abusivo in piazza della Repubblica

Le attività di controllo, su impulso dell'amministrazione comunale, proseguiranno nelle prossime settimane: l'obiettivo è di limitare, con personale dedicato, il proliferare di cartelloni pubblicitari sul territorio, combattere l'abusivismo e l'inquinamento visivo.

Operai in azione questa mattina in piazza della Repubblica per la rimozione di un impianto pubblicitario in piazza della Repubblica. La struttura pubblicitaria era senza alcun tipo di autorizzazione e titolo edilizio.