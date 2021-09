Rimpasto in vista nella squadra di Bottaro

Rimpasto in vista nel governo cittadino, mentre di Amet e Amiu per il momento si parlerà solo in due riunioni di maggioranza previste a Palazzo di Città per domani, venerdì 24 (Amet), e lunedì 27 (Amiu); ancora nessuna data, invece, per il consiglio comunale monotematico sulle due aziende cittadine, richiesto ufficialmente da Antonio Loconte e suffragato da altri otto consiglieri (di maggioranza e opposizione; alcune ulteriori firme pur promesse non sarebbero poi arrivate): sono le novità autunnali riguardanti l'amministrazione comunale, che dopo le ferie di agosto e passato un anno dal primo vagito della seconda era Bottaro, potrebbe registrare alcune novità fra entrate, uscite e sostituzioni.L'ipotesi, al momento, riguarderebbe gli assessori Eugenio Martello e Alessandro Cervino. Il primo, come da Albo Pretorio: "Con Emiliano - Delega di indirizzo e controllo afferente i settori: Servizi sociali, politiche giovanili e diritti dell'infanzia, istituti e iniziative di partecipazione attiva dei cittadini"; il secondo: "Delega di indirizzo e controllo afferente i settori: Patrimonio, demanio marittimo, darsena comunale, amministrazione condivisa dei beni comuni, osservatorio sulle barriere architettoniche".Non sull'operato dei due ci sarebbero prescrizioni, ma si parla di qualche aggiustamento riguardante la geografia politica, con l'ipotesi del ritorno di ex alleati (Tommaso Laurora?), con la creazione di nuovi gruppi all'interno della maggioranza stessa (il gruppo di Befano, per esempio, che a questo punto è l'unico a non avere rappresentanti) e lo svuotamento di altri.