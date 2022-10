Balconata crollata in Villa comunale, articolo 97: "Stiamo giocando con la vita delle persone"

Non ci piace affatto dover dire "Vi avevamo avvertito", dichiara con rabbia e delusione il presidente dell'associazione Articolo 97 Giuseppe Curci.Già, perchè da anni è portata avanti una denuncia da parte dei componenti dell'associazione e che riguarda la cattiva manutenzione delle basole e delle ringhiere ormai corrose, "mangiate" dalla ruggine: tutto questo ha causato il distacco di una parte della balconata.Nessun danno a cose o persone fortunatamente grazie al fatto che non vi fosse nessuno affacciato né alcuno al di sotto, circostanza oltretutto altamente probabile visto il bel tempo di queste settimane."C'è un grave problema di manutenzione -aggiunge il segretario di articolo 97 - Raffaele Covelli: "le basole In certi punti sembrano poggiare sul nulla: da alcune fessure si vede addirittura il mare".Il presidente a nome dell'associazione- ma evidentemente a nome dell'intera cittadinanza - ringrazia la Polizia locale per aver messo in sicurezza il tratto coinvolto dal crollo : ma contestualmente inoltra richieste all'amministrazione secche, precise e urgenti:È inaccettabile il perdurare di questa situazione che mette a gravi o rischio e pericolo i cittadini e i turisti che ogni sera passeggiano lungo la balconata sul mare: "Vigileremo a che l'amministrazione provveda al ripristino di questo gioiello della nostra città per questioni di sicurezza e per questioni di decoro ". E, aggiungiamo, per il rispetto che la storia, Ia bellezza e il futuro di questa città merita. La richiesta, come quelle dell'associazione Articolo 97 è in fase di protocollazione ufficiale negli uffici del Comune.