Ringhiere situate lungo la salita che porta al Monastero, Di Palo risponde ad Anna Barresi

risponde alla consigliera Anna Barresi in merito alle ringhiere situate lungo la salita che porta al Monastero.«Comprendo che siamo già in campagna elettorale e che ogni pretesto è buono per attaccare l'amministrazione comunale, ma è giusto che i cittadini tranesi sappiano la verità. Dopo aver consultato l'assessore Domenico Briguglio, preciso che la pitturazione delle ringhiere è stata contestata dal Dirigente dell'area lavori pubblici, ing. Luigi Puzziferri, e non è mai stata pagata. Quindi non bisogna restituire niente perché nulla è stato dato.Non capisco come mai alla consigliera Barresi sia sfuggito questo passaggio. Infatti, se avesse avuto il buon senso di leggere le carte, a disposizione dei Consiglieri Comunali, avrebbero evitato di dire un'altra inesattezza.Con la stima che ho nei confronti della consigliera Barresi evidenzio che questi attacchi, che riguardano l'assessorato ai lavori pubblici, mi creano disturbo, specie se sono attacchi inesatti.Tutti sanno che il nostro assessore è vigile e attento su ogni sua competenza. Pertanto l'invito è a leggere gli atti per rendersi conto che la contestazione è avvenuta subito dopo il sopralluogo dell'assessore Briguglio».