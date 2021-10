Rinnovo del Consiglio provinciale della Bat: al voto il 18 dicembre prossimo

Si torna al voto il prossimo 18 dicembre per il rinnovo del Consiglio provinciale della Bat: com'è noto, non saranno i cittadini ad essere chiamati per esprimere le proprie preferenze in quanto per legge (si tratta di votazioni di secondo livello) votano e sono eleggibili solo i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica. L'elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore a 12 e non inferiore a 6.Appena archiviate le amministrative appena conclusesi per Comuni della Bat come Minervino e Spinazzola (che hanno confermato i sindaci uscenti Mancini e Patruno), la politica locale guarda con interesse al rinnovo del consiglio provinciale.Il Presidente della provincia Barletta Andria Trani, Bernardo Lodispoto, ha indetto dunque per il 18 dicembre prossimo l'elezione della nuova assise provinciale: le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 21 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Barletta – Andria – Trani – Sala Ufficio di Presidenza di Barletta, in piazza Plebiscito n. 34/35 (e dunque non più presso la sede legale di Andria, chiusa per lavori di consolidamento statico).Le liste dei candidati dovranno essere presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia a Barletta il 27 e 28 novembre; nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati.L'elettore può esprimere altresì un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista. Il voto è ponderato in base ai requisiti previsti dalla legge. Le modalità e i moduli per le presentazioni delle liste, dei contrassegni e delle candidature, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono consultabili ed acquisibili direttamente dal sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Elezioni Provinciali 2021".