Rino Negrogno premiato a Pisa per il suo libro "Controra"

Lo scrittore Rino Negrogno premiato a Pisa il 25 novembre 2023 in occasione del Premio Internazionale di Arte Letteraria "Il Canto di Dafne" per il suo libro "Controra".«Questo riconoscimento è per me un grande onore - dice Rino Negrogno mentre viene premiato - di fronte a una giuria così importante e competente, ma vi confesso che questo riconoscimento, soprattutto mi emoziona poiché sono Pugliese, vengo da Trani e questo premio viene da lontano, dunque ha ancora più valore. Grazie».Uno dei giurati gli ha chiesto scherzosamente se ha portato con sé una bottiglia di olio per la giuria.