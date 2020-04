Rinvio delle elezioni amministrative, dal Consiglio dei Ministri il via libera al rinvio

Il Cdm ha dato il via libera al rinvio delle elezioni amministrative all'autunno, con una norma inserita nel dl imprese. La norma, a quanto si apprende, prevede che le elezioni dei consigli comunali si tengano una domenica tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020. Mentre per le Regioni si stabilisce che quelle in scadenza entro agosto restino in carica quattro mesi in pi— e che le elezioni si possano tenere nei 60 giorni successivi alla nuova scadenza. Viene rinviato anche il voto per un seggio vacante al Senato in Sardegna.