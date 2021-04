Riparte il mercato in via Falcone nel pieno rispetto delle norme anti-covid

Riprende la consueta e tradizionale attività del mercato settimanale in via Falcone, dopo il passaggio a zona arancione della Regione Puglia disposto dal Ministero della Salute. Una boccata d'ossigeno per i commercianti ambulanti dopo settimane di pausa e l'accordo raggiunto tra i rappresentanti di categoria e l'Amministrazione comunale: per evitare, infatti, disagi tra operatori ed utenti del mercato e la campagna vaccinale in corso nel Pala Assi, Amministrazione ed Asl, congiuntamente, hanno deciso di posticipare al pomeriggio le vaccinazioni previste nella mattinata.Il mercato si sta svolgendo nel pieno rispetto delle norme anti-covid, con uso obbligatorio di mascherina e distanziamento. Un'occasione ritrovata per fare acquisti e godere un po' di quella socialità a cui da tempo non si è più abituati.