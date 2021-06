Ripristinata la pedana di accesso al mare per i disabili grazie all'Esercito

Nel 2017 ci avevano pensato i militari dell'Esercito italiano a realizzare una pedana ex novo per consentire, anche ai disabili, l'accesso alla spiaggia di Colonna, tra la Baia del Pescatore e il lido in concessione ai militari.E visto lo stato in cui la stessa pedana era ridotta, non fruibile insicurezza da alcuno, tantomeno dai disabili, sono nuovamente intervenuti i militari che nelle operazioni di ripristino del lido a loro in concessione, hanno provveduto altresì alla riparazione, grazie anche alla collaborazione con una ditta privata."Anche quest'anno ci siamo adoperati perché questo stabilimento balneare che abbiamo la fortuna di avere a Trani a disposizione sia pronto all'apertura prevista per sabato prossimo", ha dichiarato con soddisfazione Luca carbonetti comandante XI reggimento fanteria; e ha aggiunto: "Con l'occasione abbiamo cercato di aumentare il comfort per gli utenti del lido ma anche di ripristinare al meglio la struttura per disabili".È da ricordare che una pedana già esisteva su quel tratto di spiaggia e era stata ripristinata già nel 2016 a spese dei volontari dell'associazione Orizzonti.Nell'estate del 2016 (giugno) era già stata presentata alle istituzioni l' idea di realizzare una nuova "Isola per le disabilità" sulla spiaggia comunale di Colonna.Ma ad oggi non vi è stato ancora alcun atto concreto, se non da parte dei militari del nostro esercito grazie ai quali, almeno, chi è costretto in carrozzella può godere dei benefici e della gioia di un bagno al mare. Il sindaco non è voluto mancare nel portare di persona il ringraziamento ai nostri militari a nome della Città.