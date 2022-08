Ripristinate le lastre alla base del Monumento degli Statuti Marittimi

Amiu S.p.A., su sensibilizzazione dell'Amministrazione Comunale della Città di Trani, ha realizzato in data odierna un intervento di ripristino e sistemazione delle lastre alla base del Monumento degli Statuti Marittimi presente in Piazza Quercia, resosi necessario a seguito di atti vandalici. Le attività sono state realizzate con materiale in pietra donato dalla ditta Di Gifico Marmi che ha così inteso collaborare alla realizzazione dei lavori. L'intervento di ripristino ha come obiettivo la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza del luogo nonché il maggior decoro di uno scorcio suggestivo e molto frequentato della città di Trani.