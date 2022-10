Ripristinate le lastre in pietra vandalizzate in villa comunale a Trani

E' stato ripristinato il tratto della balconata in pietra della villa comunale che qualche giorno fa era stato oggetto di atti di vandalismo: alcune delle lastre in pietra che ricoprono l'antica balaustra che si affaccia sul mare erano state divelte e fatte cadere sugli scogli sottostanti, andando distrutte.Purtroppo continuano a registrarsi atti vandalici all'interno della villa comunale, in particolar modo nel corso della notte, ed negli ultimi tempi hanno riguardato vasi, lampioni, attrezzature ludiche e quant'altro, comprese anche le lastre in pietra che rivestono l'affaccio sul mare.In questi giorni sono comunque stati intensificati i controlli, con la presenza in quell'area di Polizia Locale e Polizia di Stato